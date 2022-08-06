Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить новые санкции против России. Речь идет об одобрении решения СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Проект постановления №7640 размещен на сайте парламента.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Напомним, Кабмин 5 августа одобрил проект указа президента о конфискации около тысячи объектов РФ на территории Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов. По его словам, все имущество разделено на три категории. Первая категория - это имущество, которое принадлежит российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков.

Напомним, в ЕС предлагают ввести вторичные санкции против России и запретить ей поставки нефти в третьи страны.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.