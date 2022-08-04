Европейский союз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Как сказано в пресс-релизе, Януковичи внесены в санкционный список из-за "действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства".

"Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, изложенного в приложении к решению 2014/145/CFSP, из-за их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства, а также – в случае Януковича Александра Викторовича – за совершение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе в Украине. Соответствующие правовые акты опубликованы в официальном журнале ЕС", - говорится на сайте.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае в Украине возбудили еще одно уголовное дело против Виктора Януковича - за организацию незаконного пересечения границы.

А незадолго до войны Януковичу объявляли подозрение в подстрекательстве к дезертирству.