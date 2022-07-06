Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с новым обращением к украинцам.

Обращение Януковича опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

"Информационная политика, которую ведет сегодня украинская власть, во многом изжила себя и принесла большой вред нашей стране. Люди устали от пропаганды, от сплошных "победных реляций", которые транслируют в формате так называемого "Объединенного теле-радио марафона", а если называть вещи своими именами - единственной программы, контролируемой государством платформы, которая "поглотила" все до того существующие медиа и демократичность их мнений", - утверждает Янукович.

По его словам, попытки найти виноватых в том, что с 2014 года жизнь в стране ухудшается, "сводятся к тому, что виноват кто угодно, только не власть".

Напомним, в конце мая Янукович заявлял, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой, причем подтолкнут его к этому страны Запада, в том числе США. Также он обвинил лидеров Майдана 2014 года в разрушении Украины и расколе общества.

Также мы писали, что в марте Янукович заявлял, что предложил Зеленскому план по Донбассу, но получил отказ.