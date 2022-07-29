Эстония стремится максимально сократить количество въезжающих в страну россиян и для этого даже предложит Европе закрыть границу для граждан РФ в качестве базового правила.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире радиостанции Vikerraadio, передает местный портал ERR.

"Жизнь выявляет мышиные ходы. Граждане России проникают в Эстонию, хотя мы закрыли выдачу виз. Они берут шенгенскую визу третьей страны. Поэтому эту мышиную нору нужно было заткнуть", - заявил министр, комментируя принятое накануне решение правительства ограничить выдачу временных видов на жительство и учебных виз гражданам РФ и Беларуси.

Он считает, что стоит принять общеевропейские ограничения.

"Для этого, в качестве базового правила, следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. Второй момент касается национального права, т.н. ограничить въезд российских граждан в нашу страну", - сказал Рейнсалу и пообещал представить свой план в конце августа.

Эстония уже остановила выдачу новых виз, сделав исключения для гуманитарных целей, например, посетить больного родственника. "Но и таких (стало) на порядок меньше, чем раньше".

Также министр предлагает аннулировать выданные ранее россиянам эстонские визы, которые еще продолжают действовать. Таких более 50 тысяч - "и это слишком много".

Еще Рейнсалу предлагает позаимствовать опыт Латвии и спрашивать россиян при пересечении границы и получении гражданства Эстонии в порядке натурализации поддерживают ли они войну России в Украине.

Ранее в Эстонии разрешили отменять предоставление гражданства за участие в войне в Украине на стороне РФ.

Недавно в стране была сформирована новая правительственная коалиция, которая пообещала поддерживать Украину и укреплять оборону своей страны.