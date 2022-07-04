С 15 июля Россия частично снимет ограничения на въезд, введенные ранее из-за коронавируса.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ограничения, действовавшие более дух лет, перестанут действовать для прибывающих самолетом или морем. Для тех, кто путешествует наземным транспортом, ограничения сохраняются.

То есть, в Россию смогут прилететь украинцы с любой пропиской, а раньше пропускали только жителей т.н. "ЛДНР" и их близких родственников. При этом нужно будет сдать ПЦР-тест на Covid-19.

От необходимости сдавать тест освободят только граждан Беларуси, прибывающих в РФ.

В июне в России отменили действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.

Ранее мы писали, что Минобороны России обвинило разработчиков вакцин Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине.

А также, что в Израиле объявили о начале седьмой волны коронавируса, поэтому в стране могут ужесточить карантинные ограничения. При этом масочный режим в Израиле пока не возвращают.