В МИД Украины рассказали "Стране", что для россиян есть два способа получить украинскую визу, только при наличии которой они могут въезжать в Украину с 1 июля. Однако получить ее довольно сложно.

На территории РФ россияне не могут подать заявление на визу - там больше не работают дипломатические представительства Украины.

Первый способ: получить визу в консульстве Украины в Беларуси через российское отделение VFS Global. На сайте компании вывесили формы, где собрана информация о подаче на украинскую визу, а специалисты окажут визовую поддержку - помогут собрать пакет документов, правильно оформить анкету.

Однако подача документов будет происходить в Беларуси, а для этого россиянам обязательно понадобится белорусский вид на жительство или временная регистрация. В ином случае визу не получить никак. Сроки рассмотрения заявки на визу — 10-30 дней.

Второй способ: поехать в консульство Украины в любой третьей стране. Скачать бланк заявления можно на сайте.

В МИД уточняют, что получение украинской визы не дает гарантии въезда на территорию Украины. Решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы.

Ранее МИД заявлял, что за первые 12 дней работы визового режима на украинскую визу подались только 10 россиян в четырех странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.