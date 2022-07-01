С сегодняшнего дня в Украине действует решение о введении визового режима с гражданами Российской Федерации.

Об этом напомнил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня (с 1 июля - Ред.) на границе начало действовать решение правительства о прекращении безвизовых поездок для россиян", - написал он.

Напомним, в начале мая петиция о введении визового режима с Россией на сайте президента Украины набрала 25 тысяч голосов. Автор петиции предлагал ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.

Позже президент Владимир Зеленский поддержал петицию.

После чего в середине июня президент Украины объявил о введении визового режима с РФ и поручил проработать этот вопрос Кабинету Министров.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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