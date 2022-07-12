В МИД сообщили о первых десяти россиянах, обратившихся к Украине за получением визы
Десять граждан России обратились за украинскими визами после введения Украиной визового режима с РФ с 1 июля.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Шесть - на краткосрочные визы и четыре - на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей", - сказал он.
Напомним, еще 7 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что ни один россиянин не подал заявку на получение визы.
В Москве заявляли, что визовый режим невозможно реализовать в условиях, когда Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
Мы публиковали разъяснения, как россияне могут въехать в Украину после 1 июля.
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