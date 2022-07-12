Десять граждан России обратились за украинскими визами после введения Украиной визового режима с РФ с 1 июля.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Шесть - на краткосрочные визы и четыре - на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей", - сказал он.

Напомним, еще 7 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что ни один россиянин не подал заявку на получение визы.

В Москве заявляли, что визовый режим невозможно реализовать в условиях, когда Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.

Мы публиковали разъяснения, как россияне могут въехать в Украину после 1 июля.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.