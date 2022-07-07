Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент: за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - сказал он.

"За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда: как получить визу, что для этого нужно. Но, собственно, ни одной заявки не было", - продолжил Кулеба.

Министр считает, что это демонстрирует уровень отношения между народами России и Украины.

Как писала "Страна", визовый режим для граждан России начал действовать в Украине с 1 июля. В Москве заявили, что его невозможно реализовать в условиях, когда Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.

Мы также публиковали разъяснения, как россияне могут въехать в Украину после 1 июля.