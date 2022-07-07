Ни один россиянин не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима
Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
"Очень показательный момент: за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - сказал он.
"За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда: как получить визу, что для этого нужно. Но, собственно, ни одной заявки не было", - продолжил Кулеба.
Министр считает, что это демонстрирует уровень отношения между народами России и Украины.
Как писала "Страна", визовый режим для граждан России начал действовать в Украине с 1 июля. В Москве заявили, что его невозможно реализовать в условиях, когда Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
Мы также публиковали разъяснения, как россияне могут въехать в Украину после 1 июля.