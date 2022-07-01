Государственная пограничная служба Украины объяснила правила въезда в страну для граждан России.

Разъяснения опубликованы в Фейсбуке ведомства.

Существуют следующие ограничения по визовому режиму:

россияне не могут без приглашения приехать в Украину, кроме приглашения для въезда также требуются загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны;

с собой необходимо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц – 52 тысячи гривен;

россияне, въехавшие в Украину до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту жительства и могут оставаться в стране до 90 дней;

визы не смогут получить россияне, находящиеся в санкционных списках.

В службе добавили, что виза не является 100% гарантией пересечения границы. Во въезде могут отказать и с ней.

Напомним, 17 июня Кабмин прекратил действие безвизового режима с Россией. Для визитов в Украину россиянам нужна будет виза с 1 июля.

Ранее в украинском МИД сообщали, что граждане РФ смогут оформить визы для въезда в Украину через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Заявления на визу будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.