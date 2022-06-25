Греция перестает принимать заявления на визы от россиян
Визовый центр Греции прекратил прием заявлений на оформление виз для граждан России.
Об этом говорится на официальном сайте визового центра.
Известно, что со следующей неделе консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут принимать заявления россиян. При этом сроки возобновления выдачи виз не уточняются.
В то же время все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы до 24 июня этого года.
Напомним, ранее в РФ назвали небезопасной для россиян Грецию из-за "агрессии против россиян".
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