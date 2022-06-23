В МИД России назвали Грецию "небезопасной для отдыха граждан РФ" и не рекомендуют туда поездки.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил о случаях "дискриминации и агрессия против россиян" в Греции. Такие сообщения появились на официальных информационных ресурсах РФ.

Напомним, Греция начала поставлять азербайджанский газ по трубопроводу в Болгарию. В свою очередь, в Болгарии пообещали больше никогда не вести переговоры с "Газпромом".

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.