Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Решение чешского МИД поддержало приняло правительство республики, передает агентство печати и информации Чехии.

Таким образом страна решила защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность, а также оказать давление на Россию и Беларусь, поддержавшую войну в Украине, чтобы ускорить окончание военных действий, пишет агентство.

Исключение составляют гуманитарные визы. Также нововведение не коснется россиян и белорусов, у которых уже есть вид на жительство в Чехии и членов их семей.

Напомним, Чехия отправит Украине новую партию вооружения на более чем $25 млн.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.