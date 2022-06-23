С 1 июля 2022 года россияне, желающие получить украинские визы, смогут оформить их через визовые центры VFS Global в восьми городах России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины.

По данным ведомства, заявления на визу будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Россияне, находящиеся в третьих странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах. При этом наличие украинской визы не будет являться гарантией въезда в страну – решение будут принимать сотрудники украинской пограничной службы.

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, желающие въехать в Украину иностранцы должны соответствовать следующим критериям: иметь надлежащие паспортные документы, подтверждение цели поездки, достаточное количество денежных средств, а также не попадать под ограничения для въезда на территорию государства. Он добавил, что пограничники могут оперативно проверить подлинность визы, подделка которой грозит запретом на въезд в страну на 3 года.

Напомним, 17 июня Кабмин прекратил действие безвиза с Россией. Для визитов в Украину россиянам нужна будет виза уже с 1 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.