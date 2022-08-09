Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом Каллас написала в своем Twitter.

"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - написала чиновница. Каллас напомнила, что на данный момент авиасообщение с Россией закрыто. И, пока страны Шенгена продолжают выдавать визы, это негативно сказывается на соседних с Россией странах – Эстонии, Латвии и Финляндии. "Время прекращать туризм из России уже сейчас", – призвала премьер Эстонии.



На заявление премьера Эстонии отреагировал замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев:

"После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка. То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка" , - написал Медведев на странице в VK.



Отметим, что еще в июле глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал предложил Европе закрыть границу для граждан РФ в качестве базового правила.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Он назвал это "единственным способом" отбить у России желание захватывать чужие территории.



Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.