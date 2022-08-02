На ВК-странице зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева появился пост о готовности РФ атаковать Казахстан и Грузию. Сообщение было оперативно удалено, а спустя время помощник Медведева заявил, что это фейк и страницу Медведева взломали.

СМИ успели сделать скриншоты поста на официальном аккаунте Медведева во "ВКонтакте".

В тексте говорилось, что пора заканчивать с "парадами суверенитетов", Грузия была создана в нынешних границах только "в рамках Российской Империи", Казахстан назывался "искусственным государством", а ряд его городов - "изначально российскими".

И "пока туда не придут русские, порядка не будет", поэтому Россия "пойдёт в следующий поход для восстановления границ нашей Родины", говорилось в сообщении.

Спустя время помощник замглавы Совбеза РФ заявил, что данный пост - фейк и результат взлома страницы Медведева.

"С тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено", - отметили в СБ РФ.

Отметим, что после начала российского вторжения Медведев действительно стал высказываться крайне резко и сыпать угрозами во все стороны.

Украине он грозил "судным днем", заявлял, что Евросоюз "пробрал понос от страха", а также угрожал третьей мировой из-за попыток Украины вернуть Крым.