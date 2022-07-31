Служба Государственной Безопасности (СГБ) Латвии увидела угрозу в наплыве российских журналистов на территорию страны после начала войны в Украине.

Об этом пишет Delfi.

С началом войны в Украине в Латвию эмигрировали более 200 российских оппозиционных журналистов и 23 средства массовой информации, которым сейчас невозможно работать в России. Некоторые из них уже официально приступили к работе из Риги. И это вызывает у СГБ беспокойство.

"Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В этой связи служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб", - предупреждает СГБ.

Служба госбезопасности уже проинформировала об этой угрозе руководство страны.

Ранее мы писали, что въезжающие в Латвию россияне должны подписать документ об осуждении войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Латвия планирует вернуть всеобщий призыв в армию из-за угрозы российской агрессии.