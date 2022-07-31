Немецкие, венгерские и итальянские истребители начнут патрулировать небо над Балтикой в августе - НАТО
Военные истребители Германии, Венгрии и Италии с 1 августа начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО в субботу, 30 июля.
По данным пресс-службы, немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к патрулированию в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter - на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).
"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.
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