Военные истребители Германии, Венгрии и Италии с 1 августа начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО в субботу, 30 июля.

По данным пресс-службы, немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к патрулированию в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter - на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.

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