В Командовании Воздушных сил ВСУ намекнули о грядущих поставках западных военных самолетов. Спикера Командования ВС ВСУ Юрия Игната попросили прокомментировать сообщение о том, что США выделили 100 млн долларов на подготовку украинских пилотов в 2023 году.

Произошло это в ходе брифинга Игната.

Комментируя это, он заявил, что выделение средств на подготовку указывает на то, что Украина получит технику.

"Это говорит о серьезности намерений США. Мы будем получать новейшую авиационную технику", - сказал он.

При этом подробности о типе и количестве самолетов не стал разглашать.

Напомним, журналист "Голос Америки" заявил, что США начнут обучать украинцев летать на истребителях F-15 и F-16. По его словам, поправки в военный бюджет, предусматривающие такое обучение, одобрила палата представителей США. На это выделят 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина почти исчерпала свои запасы боеприпасов и полностью зависит от поставок Запада.

Также писали, США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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