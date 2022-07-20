Украина находится на грани истощения запасов оружия. Такое мнение высказала одна из крупнейших французских газет Liberation, ссылаясь на мнения экспертов.

"Киев полностью зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии", - заявил изданию специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре.

"Украинцы почти исчерпали свои запасы, а, кроме Болгарии и Румынии, ни одна другая страна в Европе не производит боеприпасы советского образца", – сказал эксперт.

Напомним, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в мае заявил, что в Евросоюзе заканчиваются запасы военной техники, потому что ее передали Украине.

Также недавно министр обороны Алексей Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.