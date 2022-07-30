Граждан РФ, въезжающих в Латвию, обязывают подписать документ, осуждающий ведение Россией войны в Украине.

Об этом сообщил новостной портал радио и телевидения республики LSM со ссылкой на службу госбезопасности страны.

"В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии, — заявили в службе госбезопасности Латвии.

Согласно информации портала, во въезде в страну отказали 62 иностранцам, среди которых 41 гражданин России, 14 белорусов и семь граждан из других республик. LSM указывает, что лицам, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, ее аннулировали.

По данным издания, Министерство иностранных дел Латвии получило ноту из России из-за действий пограничников в отношении граждан РФ, желающих посетить страну. Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич в ответ заявил, что руководство страны будет продолжать действовать в интересах своей безопасности, поэтому протестовать бессмысленно.

"Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно", - сказал латвийский министр.

Ранее мы писали, что власти Эстонии предложили закрыть россиянам въезд в Европу.

Также "Страна" сообщала, что глава Минюста Денис Малюська собщил о переговорах с Латвией о конфискации золотовалютных резервов РФ в пользу Киева.