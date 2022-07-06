В Латвии вслед за Германией обсуждают возвращение призыва на воинскую службу в качестве реакции на российскую угрозу. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что планируется сначала перейти на добровольную службу, а потом и всеобщую.

Об этом пишет Delfi.

По его словам, нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала.

Всеобщую воинскую повинность планируют вводить уже с 2023 года для мужчин с 18 до 27 лет. Призыв будет осуществляться на 11 месяцев. Для женщин - на добровольной основе. А после 2028 года служба станет обязательной. Однако введение новой системы службы еще должен поддержать Сейм.

Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Срок службы составит 11 месяцев.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы.

После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

Для тех, кто откажется проходить службу, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно.

Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.

Ранее сообщалось, что в Германии ведутся дискуссии о восстановлении воинской обязанности. Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО сказал, что Германия до 2025 года предоставит для защиты восточного фланга альянса 15 000 солдат, 60 самолетов и 20 подразделений ВМС.

А DW сообщало, что в РФ не ведут насильственный призыв, потому что хватает желающих воевать за большую зарплату.

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