В Латвии окончательно запретили все российские телеканалы. Национальный совет по электронным СМИ закрыл трансляцию последних 80 доступных телеканалов из РФ.

Об этом сообщает Delfi.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.

Исключение сделали только для оппозиционного "Дождя". Ему решили присвоить лицензию на вещание в стране, а редакция будет работать в Риге.

Для этого в стране законодательно запретили работать программам, зарегистрированным в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

При этом российские телеканалы могут разблокировать, если РФ прекратит войну и вернет оккупированные территории, в частности, Крым и Донбасс.

Ранее парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Также в Латвии запретили праздновать День Победы и объявили 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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