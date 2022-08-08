Журналист Дмитрий Гордон примерно около 17:00 прогуливался вместе с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем в Киеве около Оперного театра. Там их заметили журналисты "Страны".

При этом Гордона и Арестовича снимали два оператора с видеокамерами. Вероятно, шла съемка интервью.

Гордон появился на столичных улицах на фоне слухов о том, что он проходит по делу о госизмене вместе со своим другом, экс-главой СБУ Игорем Смешко. В распоряжении следствия имеются прослушки ряда лиц (но не самого Смешко), которые обсуждают, что Смешко был готов возглавить подконтрольное России "правительство" Украины в случае, если президент Владимир Зеленский покинул бы Киев.

Гордон прокомментировал информацию о том, что ему в скором времени могут предъявить подозрение в госизмене.

"У меня есть информация, что среди людей, которые распространяют подобные слухи, очень много шизофреников и больных на голову. И есть информация, что у нас в стране очень много русской агентуры, которая распространяет российские нарративы. Это единственная информация, которая у меня есть", - сообщил "Стране" Дмитрий Гордон .

Кроме того, сегодня утром в Телеграм-каналах появились слухи о том, что Гордон якобы пытался покинуть Украину, но его не выпустили.