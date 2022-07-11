Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео своей прогулки с Виталием Кличко по Киеву, во время которой прохожая перепутала мэра столицы с его братом Владимиром.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Во время прогулки Кличко и Гордона случайная прохожая обратилась к мэру столицы с фразой "Владимир, мы вас обожаем". Кличко отреагировал с улыбкой и ответил: "Спасибо, но я Виталий". Ситуация очень развеселила Гордона.

Кличко рассказал журналисту, что его брата Владимира также часто путают с мэром, а когда недоразумение выясняется, то просят передать какую-либо информацию для Виталия.

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