Известный украинский дизайнер Лилия Литковская 7 июля вышла замуж за бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Об этом в своём Instagram сообщила сама 40-летняя невеста.

Церемония прошла в Софийском соборе Киева. На Лилии было платье, которое она сшила себе сама.

46-летнего жениха на инвалидном кресле катил мэр Киева Виталий Кличко.

Незадолго до свадьбы Данилюк попал в аварию на мотоцикле и сломал обе ноги.

Данилюк был женат на уроженке Львова Ольге, которая работала театральным дизайнером в Нью-Йорке и Москве. У пары есть сыновья Ричард и Владимир. Ольга и дети - граждане Великобритании.

Литковская ранее встречалась с диджеем Никитой Потапчуком. Летом 2019 года она родила от него дочь, которую назвала Ра.

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