"Юра прощай, Юра прости. Украина превыше всего". От продюсера Бардаша ушла жена
От известного украинского продюсер Юрия Бардаша ушла жена после того, как он сделал заявления, которые многие сочли антиукраинскими.
"Юра прощай, Юра прости. Украина превыше всего", - написала Лиза Бардаш.
Напомним, Бардаш в своём эфире в Инстаграмме заявил, что когда украинцы называют русских "свинособаками", то это только консолидирует российское общество вокруг власти. Также он заявлял, что потенциал у России в войне намного выше, чем у Украины и сравнивал лозунг "Украина превыше всего" с лозунгом "Германия превыше всего", который использовали нацисты.
Ранее Wellboy прекратил сотрудничество с продюсером Бардашем. Он заявил, что продюсер находится в Грузии.
Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.
На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Новый блог корреспондента "Страны" Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" посвящен постановке украинских женщин с 1 октября на воинский учет. Олеся разбирается, что это значит и будут ли украинок выпускать за границу.