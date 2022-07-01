Российский рэпер Алишер Моргенштерн вернулся в Россию. В своих социальных сетях он опубликовал видео из Москвы.

В ролике Алишер едет в автомобиле по дороге с водителем и попутчиками, приговаривая: "Я не верю. Я них@я не верю".

Российские издания пишут, что Моргенштерн, скорее всего, прилетел в столичный аэропорт Домодедово "из Праги через ОАЭ".

При этом музыкант исчез из реестра иноагентов.

Как писала "Страна", еще до начала войны в Украине Моргенштерн уехал из России. На его родине стали говорить о том, что он эмигрировал в Дубай и распродает имущество. В ответ рэпер обвинил прессу во лжи и заявил, что родина так легко от него не отделается.

Также мы сообщали, что в начале мая российский Минюст включил Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Как заявили в ведомстве, музыкант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.

А недавно певец заявил, что выпустит последний альбом на русском языке, после чего перейдет на английский.