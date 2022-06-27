Чтобы попасть в "белый список" российские артисты должны подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Ведомство разъяснило, как российские артисты могут попасть в "белый список", на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку.

Для этого им нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и согласиться на ее публикацию.

Декларация должна содержать:

призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины,

обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины.

Кроме того, такие артисты должны не входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Для этого в Службу безопасности Украины подается соответствующее заявление от артиста или его представителя или организатора гастролей.

Форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения заявления о включении в Перечень определяются СБУ по согласованию с Минкультуры.

Включение в перечень и исключение из него осуществляется на основании соответствующего решения СБУ, принимаемого по согласованию с Минкультуры, но не позднее двух рабочих дней, направляется в аппарат СНБО, который обнародует перечень на своем вебсайте и обеспечивает своевременное обновление.

"Исключение из перечня может осуществляться также на основании представления СНБО, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию или МКИП, которое направляется в СБУ для обработки и принятия решения", - говорится в сообщении.

В то же время, СБУ имеет право не раскрывать оснований, ставших причиной отказа во включении лица в белый список или исключения из него.

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