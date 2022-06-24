В перечне будут артисты, которые поддержали Украину и осудили действия РФ. Фото: pinterest.com

В Украине создадут "белый список" российских артистов. В него войдут россияне, которые поддержали Украину и осудили вторжение России в нашу страну.

Об этом заявил заместитель главы министерства культуры Украины Тарас Шевченко.

В Украине появится белый список российских артистов

Напомним, на этой неделе осудивший вторжение России артист Максим Галкин был вычеркнут из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, куда его внесли в 2021 году.

Также мы писали, что Лободу исключили из "черного списка" артистов, поддерживающих войну.

Вместе с тем, как сообщалось, в Верховной Раде предложили запретить публичное использование российской музыки за исключением осуждающих войну артистов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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