В Украине создадут "белый список" российских артистов. В него войдут россияне, которые поддержали Украину и осудили вторжение России в нашу страну.

Об этом заявил заместитель главы министерства культуры Украины Тарас Шевченко.

Напомним, на этой неделе осудивший вторжение России артист Максим Галкин был вычеркнут из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, куда его внесли в 2021 году.

Также мы писали, что Лободу исключили из "черного списка" артистов, поддерживающих войну.

Вместе с тем, как сообщалось, в Верховной Раде предложили запретить публичное использование российской музыки за исключением осуждающих войну артистов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.