Огневая подготовка, эвакуация и медицина. В Киеве проводят военные занятия для всех желающих
В Киеве начали проводить военные занятия с гражданскими. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко.
В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Занятия организуют в каждом районе.
План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков:
- огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника;
- тактическая медицина;
- инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами;
- обеспечение гражданской защиты населения;
- действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
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