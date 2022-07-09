В Киеве начали проводить военные занятия с гражданскими. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Занятия организуют в каждом районе.

План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков:

огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника;

тактическая медицина;

инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами;

обеспечение гражданской защиты населения;

действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

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