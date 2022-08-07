Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон прокомментировал информацию о том, что ему в скором времени могут предъявить подозрение в госизмене.

"У меня есть информация, что среди людей, которые распространяют подобные слухи очень много шизофреников и больных на голову. И есть информация, что у нас в стране очень много русской агентуры, которая распространяет российские нарративы. Это единственная информация, которая у меня есть", — сообщил "Стране" Дмитрий Гордон .

Также Дмитрий Гордон отреагировал на то, что информация по поводу подозрений в госизмене начала появляться в телеграм-каналах близким к Офису президента.

"Мне трудно понять, кто с кем аффилирован, но мне смешно и я вслух смеюсь. Что такое телеграмм-каналы? Это вообще не о чем. Я даже не знаю, как воспринимать глупость. Тем более, российскую глупость. Я единственный человек в Украине, которому за все 30 лет независимости, скоро 31 — против которого Россия применила небывалый комплекс мер: уголовное дело по трём или четырём статьям, внесение в реестр террористов и экстремистов, розыск и наконец заочный арест. Поэтому, когда я слышу, что кто-то такое говорит, я очень смеюсь. Передаю всем привет", — отметил Гордон.

Кроме этого, Дмитрий Гордон прокомментировал информацию по поводу расследования дела о госизмене экс-главы СБУ Игоря Смешко.

"У меня таких данных нет. Я считаю, что это фейк. Игорь Петрович Смешко является человеком, который всю жизнь был близок с американскими и европейскими спецслужбами. И к России имел такое же отношение, как свинья к апельсину", — сказал Дмитрий Гордон.

Напомним, в конце июля Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению "в распространении фейков о российской армии, экстремизме и призывах к агрессивной войне".

Также "Страна" сообщала, что Дмитрия Гордона внесли в российский реестр "террористов и экстремистов".