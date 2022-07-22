Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению "в распространении фейков о российской армии, экстремизме и призывах к агрессивной войне".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - заявили в суде.

Ранее мы писали, что МВД России объявило украинского журналиста в розыск. До этого Следственный комитет РФ возбудил в его отношении уголовные дела. Основанием стало то, что Гордон в прямом эфире "призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия".

Также "Страна" сообщала, что Дмитрия Гордона внесли в российский реестр "террористов и экстремистов".

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