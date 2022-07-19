Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который ранее обратился матом к военным РФ в эфире российского телеканала, объявлен в розыск в России.

Карточка Гордона сегодня появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.





Ранее Гордон стал в РФ фигурантом дела о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и "фейках" о российских вооруженных силах. Также он был внесен в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.