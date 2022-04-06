Росфинмониторинг внес украинского телеведущего Дмитрия Гордона в реестр "террористов и экстремистов".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По данным агентства, Росфинмониторинг внес также в список украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В России банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона по трем статьям.

Напомним, 27 февраля Гордон обратился матом к военным РФ в эфире российского телеканала.

Также сообщалось, что в Крыму лишат всех "званий и наград" боксера Усика и бывшего президента Украины.

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