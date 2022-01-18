На прилавках сети украинских магазинов "Коло" (единственный магазин с продуктами от Гордона - Ред.) появилось кондитерское изделие от журналиста Дмитрия Гордона. В дополнение к "Гордону в шоколаде" теперь представлена "Гордон халва" с какао.

Стоимость упаковки халвы с фотографией улыбающегося журналиста составляет 60 гривен за 200 граммов. Это больше, чем в два раза выше средней цены за халву других марок.

Производится данное изделие в Донецкой области, на Дружковской кондитерской фабрике.

В составе халвы семена подсолнечника, сахар и множество добавок, ароматизаторов и эмульгаторов. Заявленного какао - всего лишь 2,2 процента.

Напомним, что в прошлом году украинский журналист выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", которые стоили 200 гривен за 170 граммов. Это значительно дороже, чем "птичье молоко" других марок. Несмотря на это, конфеты пользуются спросом.

В магазинах появилась "Гордон халва". Источник: "Страна"



Ранее мы писали, что в апреле 2021 года журналист заявил, что хочет также выпустить мороженое под названием "Гордон на палочке".

"Страна" сообщала, что еще в прошлом году журналист собирался расширить линейку кондитерских товаров под своим брендом. В частности, он планировал производить "Яйца Гордона в шоколаде". Гордон рассказывал, что в коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет лежать сто долларов.