Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему украинскому телеведущему. Его фамилия не сообщается, но, судя по фото, речь идет о Юрие Коте.

"Следствием установлено, что подозреваемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Затем переехал в Москву и начал работу на государственном телеканале страны-агрессора как журналист", – говорится в сообщении.

Кота обвиняют в том, что он "освещает события в Украине в выгодном Кремле ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства".

Кроме того, в соцсетях он "дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения и формирует негативный имидж нашего государства на международной арене".

Напомним, ранее арестованного в начале войны одесского журналиста Юрия Ткачева отпустили из СИЗО под залог.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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