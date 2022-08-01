Российское оппозиционное издание "Медуза" заявило, что в его распоряжении оказались две методички с подготовленными Кремлем для российских государственных и провластных СМИ тезисами о том, как освещать войну в Украине.

Такие темники якобы были переданы руководителям пропагандистских ресурсов РФ в июле.

В одной из методичек "журналистов" инструктируют проводить параллели между вторжением в Украину и крещением Руси. "Как и крещение Руси", война в Украине закладывает "государственные основы" страны и "основы развития России на столетия вперед" благодаря "сплочению общества вокруг армии и стратегического курса президента".

О причинах войны авторы методички рекомендуют рассказывать, что конфликт "спровоцирован руками западных стран, которые передавали Украине вооружение" и хотели сделать Украину "плацдармом нападения на Россию". Также рекомендуется высказывать тезис, что вторжение в Украину якобы носило превентивным характер и предотвратило "новое 22 июня 1941 года".

Одной из целей "спецоперации" в документе провозглашается "борьба с безбожниками", которых в тексте характеризуют как "насильников, разбойников и убийц", которые "ни во что не верили — и считали, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми".

С "безбожниками" в Кремле ассоциируют украинских военных. СМИ предложено рассказывать, что те "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а также используют женщин и детей в качестве "живого щита".

Также в методичке Путина предлагают сравнивать с Александром Невским, а войну с Украиной - с Невской битвой, которая, как заявляется, остановила экспансию Запада на Русь в 13 веке.

Часть тезисов уже воплощаются в федеральных СМИ.

Так, РИА Новости в начале июня опубликовало материал с заголовком "Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов".

Параллели с Крещением Руси проводил прокремлевский "ФедералПресс".

О сходстве Невской битвы и "спецоперации" написал провластный Regnum.

Как сообщала "Страна", ранее суд Украины заочно арестовал российского пропагандиста Соловьева, его объявят в международный розыск.

Также напомним, Центр по борьбе с фейками при СНБО опубликовал черный список западных спикеров.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.