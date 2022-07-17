Центр по борьбе с фейками при СНБО опубликовал список западных политиков, экспертов и журналистов, которые продвигают "российские нарративы".

В него вошли много западных политиков, военных, исследователей социологии и политологии. Всего в перечне значатся 12 человек.

Например, американский Сенатор Рэнд Пол, который требовал не принимать Украину в НАТО. Или экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в нападении России на Украину. Также в список попали отставные американские военные и прочие эксперты, которые скептически оценивали перспективы Украины в войне и не верят в победу Киева.

Инфографика: Центр протидії дезінформації

В список внесли депутата Европарламента от Испании Мануэля Пинеду, который заявлял, что от войны в Украине выигрывают НАТО и Вашингтон. Еще здесь есть колумнист издания Die Welt Кристоф Шильц, который писал, что Россия захватит Донбасс, а статус кандидата в Евросоюз для Украины фиктивный.

Инфографика: Центр протидії дезінформації

Кроме того, в списке фигурирует известный американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак, который в июне говорил, что победить Россию на поле боя - перспектива "из области фантастики". Еще он писал, что в Луганске и Донецке должны пройти референдумы, а Путина спровоцировали на войну с Украиной.

В перечень попал и бывший работник ЦРУ Грэхем Фуллер, который говорил, что на территории Украины воюют РФ и НАТО, причем альянс сам спровоцировал Россию своим расширением. Наряду с Фуллером в списке есть американский полковник Ричард Блек, заявлявший, что в РФ есть свобода слова, а США делают Украину подневольной страной и все подталкивают Путина к ядерной войне.

Инфографика: Центр протидії дезінформації

Ранее мы писали, что, по мнению представителей ЕС, заявления о возможных утечках на черный рынок поставляемого Украине западного оружия является массовой пропагандой России.

Также мы рассказывали о заявлении Зеленского, в котором он сказал, что российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор.