Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор, но украинцы не должны доверять и подыгрывать ему.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 16 июля.

"Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда в социальных сетях и на сайтах распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина не должна подыгрывать фейкам со стороны врага.

"Нашему государству нужен информационный суверенитет. Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что "иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие".

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