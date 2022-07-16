Сегодня, 16 июля, около 15.20 российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

По данным ВВС, было выпущено 6 ракет типа Х-101 (Х-555). 4 ракеты были уничтожены над территориями Запорожской и Днепропетровской области (около 16:30).

Две уцелевшие ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. По данным местных властей, уничтожена техника и пострадал скот.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили штурм войск РФ у Северска, Бахмута и Углегорской ТЭС.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.