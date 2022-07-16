Российские войска ударили ракетами по Украине с Каспийского моря. Часть ракет сбила украинская ПВО
Сегодня, 16 июля, около 15.20 российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.
Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.
По данным ВВС, было выпущено 6 ракет типа Х-101 (Х-555). 4 ракеты были уничтожены над территориями Запорожской и Днепропетровской области (около 16:30).
Две уцелевшие ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. По данным местных властей, уничтожена техника и пострадал скот.
Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили штурм войск РФ у Северска, Бахмута и Углегорской ТЭС.
Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.
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