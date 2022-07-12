Журналиста и видеоблогера Юрия Дудя в Москве оштрафовали за "пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

Сумма штрафа - 120 тысяч рублей (около 60 400 грн - Ред.) Подробности дела не разглашаются, Дудь ситуацию еще не прокомментировал.

Напомним, что ранее Юрия Дудя внесли в список иноагентов в России. В первые дни войны в Украине он выступил с осуждением вторжения РФ. Сейчас Дудь находится за пределами РФ и ведет свой канал из испанской Барселоны.

Также мы сообщали, что в прошлом году шоу Юрия Дудя заподозрили в пропаганде наркотиков. О каком именно интервью шла речь, не уточнялось.

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.