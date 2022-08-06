Источники "Страны" в правоохранительных органах сообщили дополнительную информацию по поводу подозрений в госизмене в адрес экс-главы СБУ Игоря Смешко и его друга журналиста Дмитрия Гордона.

За прошедшую неделю силовики по Гордону особо ничего не нашли, а вот по Смешко определённые зацепки есть.

Как говорят источники "Страны", в распоряжении следствия имеются прослушки ряда лиц (но не самого Смешко), которые обсуждают, что Смешко был готов возглавить подконтрольное России "правительство" Украины, в случае, если президент Владимир Зеленский покинул бы Киев.

Записей с голосом самого Смешко, который бы подтверждал эту информацию, нет.

Но следствие продолжает активно разрабатывать данную версию.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что судя по тому, что информация о Смешко уже начала курсировать по телеграмм-каналам, близким к Офису президента, определённые действия в отношении Смешко правоохранительные органы могут предпринять.

Подробнее о версии по поводу Смешко мы писали здесь. Если в двух словах, то в политических кругах и среди источников "Страны" в правоохранительных органах обсуждается слух, что украинские следственные органы якобы расследует возможную причастность Смешко к "марионеточному правительству" РФ в Украине.

Напомним, что Игорь Смешко был главой СБУ в 2003-2004 годах во времена президентства Леонида Кучмы. Он был участником ужина с кандидатом в президенты Виктором Ющенко в сентябре 2004 года, во время которого Ющенко, по официальной версии, был отравлен. Еще одним участником этого ужина был первый заместитель Смешко Владимир Сацюк. С 2005 года Сацюк постоянно живет в России.