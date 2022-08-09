Во вторник, 8 августа, военные РФ продолжили обстреливать Харьковскую область и вести наступательные действия в Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северном направлениях ситуация без существенных изменений. В Черниговской и Сумской области враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле нескольких населенных пунктов.

На Харьковском направлении военные РФ обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии ряд населенных пунктов - Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чеполь, Печенеги, Слобожанское. Возле Верхнего Салтова нанесли авиаудар.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. Нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.



На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.



На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка.



На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций.

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