Американский Институт изучения войны 9 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Вчера российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Российские силы не проводили никаких подтвержденных наземных атак к северо-востоку от Харькова и 8 августа сосредоточили свои усилия на удержании своих нынешних рубежей, пишет Институт.

Кроме того, россияне продолжали обстреливать населенные пункты в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях из артиллерии и ракет.

В захваченной россиянами Херсонской области после украинского удара отложили открытие Антоновского моста.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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