Генштаб ВСУ утром во вторник, 9 августа, опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник вел разведку боем в районе Северска и Бахмута, атакуя Ивано-Дарьевку, Веселое, Яковлевку, Зайцево и сам Бахмут. ВСУ эти атаки отбили.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Россияне наступали в районах Авдеевки и Красногоровки, успеха не имели. Также Генштаб сообщает о массированных обстрелах к западу от Донецка.

Разведгруппы противника пытались зайти на территорию Великой Новоселки и ее пригорода Времьевки у админграницы Донецкой и Запорожской областей. ВСУ их обезвредили.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.