На подконтрольной территории Донецкой области за сутки от обстрелов погибли пять человек - трое в Бахмуте, по одному в Авдеевке и Благодатном.

Об этом 7 августа сообщает губернатор Павел Кириленко.

Еще восемь человек получили ранения.

Напомним, что вчера войска РФ ударили ракетами по Константиновке. Разрушена пятиэтажка, из-под завалов достали 7 человек.

Также вчера в оккупированном Донецке сообщали о новом ударе по жд-вокзалу. В Макеевке вспыхнул пожар и раздаются взрывы.

Сегодня утром генштаб ВСУ опроверг информацию о захвате Песок. В утренней сводке сообщается, что украинские военные отбили попытки штурмовых действий на всех направлениях.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.