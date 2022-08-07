В результате обстрелов за сутки есть погибшие в Бахмуте, Авдеевке и Благодатном
На подконтрольной территории Донецкой области за сутки от обстрелов погибли пять человек - трое в Бахмуте, по одному в Авдеевке и Благодатном.
Об этом 7 августа сообщает губернатор Павел Кириленко.
Еще восемь человек получили ранения.
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