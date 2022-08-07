В Днепропетровской области после обстрелов повреждены десятки домов, нет света и газа, есть пострадавшие
Днепропетровская область ночью 7 августа подверглась четырем обстрелам - Никопольского и Криворожского районов. Есть пострадавшие, перебит газопровод и электросеть.
Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко.
По Никопольскому району российская армия выпустила 60 снарядов из "Градов".
В Марганце пострадали два человека, в частности, 64-летний мужчина, повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка.
Обстрелом повреждены газопровод и электросеть, несколько тысяч жителей города остались без света. На месте работают специалисты.
По Криворожскому району враг бил из "Ураганов" и ствольной артиллерии, под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что после вчерашнего обстрела Днепропетровщины были ранены три человека, повреждены десятки домов, тысячи людей остались без света.
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