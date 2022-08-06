В Днепропетровской области российские войска 6 августа после полуночи снова обстреляли два района: из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский. Ударили по жилым кварталам.

Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм.

В Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены. Один из них – 58-летний мужчина – в больнице. В городе повреждены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газопровод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей остались без света. Работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде. В Марьянском - перебита линия электропередач. Без света осталась часть села. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как писала "Страна", 4 августа россияне также ударили по Днепропетровщине. Пострадали около 50 домов, тысячи жителей Никополя без света.

1 августа россияне обстреляли два района Днепропетровской области, пострадали десятки домов, были ранены люди.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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