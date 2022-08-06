Донецкие телеграм-каналы пишут о новом ударе по району донецкого железнодорожного вокзала, который был охвачен огнем после обстрелов 5 августа.

Также пишут о мощном прилете в Макеевке рядом с Донецком. Судя по всему, горит склад с боеприпасами. Местные паблики сообщают о детонации.

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

Как писала "Страна", накануне в Донецке под обстрел попал автобус у завода "Точмаш". Три человека погибли, пятеро ранены.

Также мы писали, как украинские войска отбили штурм у Марьинки и успешно обороняются у Бахмута и Авдеевки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.